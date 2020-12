Calciomercato Inter – Marotta mette ufficialmente in vendita Eriksen

CALCIOMERCATO INTER – Il campionato dell’Inter per il 2020 è finito con il match del Bentegodi contro l’Hellas Verona. Ora sarà tempo di pensare al mercato e, prima di acquistare, i nerazzurri dovranno cedere. Tra i giocatori in partenza, come noto, c’è anche Christian Eriksen. Il danese classe 1992 non si è mai ambientato in questo anno nerazzurro ed è pronto dunque a lasciare. Antonio Conte non lo prende in considerazione.

Nel pre partita di oggi, Giuseppe Marotta ha ufficialmente dichiarato che Eriksen è in vendita. Ovviamente ha sottolineato come sia una scelta dettata dall’incompatibilità e dalla necessità del ragazzo di giocare di più. Un modo per far capire che non sarà svalutato e la richiesta resta di 50 milioni almeno. Però adesso è ufficiale: Eriksen è in vendita. Il Milan ci stava pensando, ma il probabile rinnovo di Hakan Calhanoglu allontana Eriksen. Il turco del 1994 è la priorità per i rossoneri, ovviamente.

MALDINI, SORPASSO AL LIVEPOOL PER UN OBIETTIVO >>>