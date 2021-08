Calciomercato Inter – Lukaku a un passo dal Chelsea: siamo ai dettagli

Romelu Lukaku vicino all'addio all'Inter: siamo ai dettagli con il Chelsea. Come si muoveranno i nerazzurri ora sul calciomercato?

In questo calciomercato , i tifosi dell' Inter devono fare i conti con l'addio di Romelu Lukaku . I nerazzurri hanno accettato l'offerta di 115 milioni di euro da parte del Chelsea e il giocatore firmerà un contratto fino al 2026, con uno stipendio di circa 12 milioni a stagione più bonus.

La partenza di Lukaku ha deluso parecchio il mondo interista, il quale vede in Steven Zhang un Presidente con il quale è impossibile dare vita ad un progetto vincente. I malumori erano iniziati già con la partenza di Achraf Hakimi , ma in quel caso le esigenze di bilancio hanno tenuto a bada le proteste dei tifosi.

Come riportato da Tuttomercatoweb, i nerazzurri avranno circa 50 milioni di euro a disposizione da questa illustre cessione per mettere a posto la rosa. L'obiettivo principale è trovare un degno sostituto di Lukaku, ma non sarà facile: il profilo più simile tra quelli sondati sembrerebbe essere quello di Duvan Zapata, anche se a livello di numeri c'è una bella differenza tra i due.