Calciomercato Inter – Dall’Inghilterra: Lukaku nerazzurro anche nel 2024

Probabilmente, il trasferimento più clamoroso di questa finestra di calciomercato di Serie A è il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter . Il belga era arrivato a Milano per la prima volta nell'estate 2019; dopo uno Scudetto vinto da MVP nel 2021, i nerazzurri hanno ceduto Lukaku al Chelsea per la cifra record di 115 milioni di euro, ma la stagione altamente deludente passata a Londra ha convinto i Blues a girare il bomber ex Manchester United all'Inter in prestito secco.

Di fatto, i nerazzurri attualmente potranno usufruire delle prestazione di Lukaku sino al termine della prossima stagione. Ma stando a quanto riporta MattLaw, giornalista britannico del The Telegraph, Chelsea ed Inter avrebbero già concordato un ulteriore anno di prestito per il nazionale belga; l’annuncio non sarebbe arrivato per via dell'imposizione che non permette più di siglare accordi per prestiti da più di una stagione. Inoltre, Law aggiunge che il Chelsea avrebbe appoggiato questa formula nella speranza che al termine del secondo anno di prestito l'Inter possa acquistare a titolo definitivo l'attaccante. Milan, le top news di oggi: De Ketelaere, parla il suo allenatore. Ultime dal ritiro