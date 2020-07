Calciomercato Inter – Le parole di Marotta su Tonali

CALCIOMERCATO INTER – Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di DAZN di calciomercato. In particolare ecco cosa ha detto su Sandro Tonali, centrocampista accostato al Milan in passato, ma ultimamente molto vicino all’Inter. Ecco le parole del dirigente nerazzurro.

“È un auspicio di gioventù che l’inter vuole avere a disposizione anche l’anno prossimo. Tonali non piace solo a me ma a tantissimi italiani esperti di calcio. E ancora del Brescia, e con la società non abbiamo ancora parlato, anche se con Cellino i rapporti sono ottimali”.

Sui rinnovi dei prestiti di Moses e Sanchez: “Abbiamo raggiunto accordi in extremis per averli a disposizione quantomeno fino alla partita contro il Getafe. È impensabile che si possa pretendere di giocare una competizione come l’Europa League con dei giocatori che potrebbero non essere a disposizione”.

