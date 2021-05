Calciomercato Inter – Lautaro Martinez, rinnovo in sospeso: parla l’agente

L'agente di Lautaro Martinez non dà buone notizie di calciomercato all'Inter. Ecco le sue parole, anche su Hakimi, altro suo assistito.

Pochi giorni fa Lautaro Martinez aveva detto di voler rimanere all'Inter anche senza Antonio Conte, togliendosi di fatto da voci di calciomercato. Tuttavia, la situazione economica dell'Inter è abbastanza complicata e dunque tutto potrebbe cambiare molto velocemente. Ieri c'è stato anche un battibecco con Conte, ma sembra essere tutto già risolto. Al momento, il contratto del Toro è in scadenza nel 2023 e prevede un ingaggio da 2,5 milioni all'anno. Pochi per un giocatore così. Per la sua permanenza, servirà rinnovare a cifre superiori. Rinnovo che, però, è ancora lontano.