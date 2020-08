Calciomercato Inter – Kolarov a un passo dai nerazzurri: i dettagli

ULTIME NOTIZIE MERCATO INTER – Dopo il secondo posto in Europa League e in campionato, l’Inter ha voglia di fare un passo avanti in vista della prossima stagione. In questo senso, si sta lavorando con decisione per portare Aleksander Kolarov in nerazzurro. Il laterale serbo ha ormai deciso di provare questa nuova avventura, con la Roma che chiede 2 milioni di euro per liberare il suo giocatore. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, i nerazzurri offrono qualcosa in meno, ma la distanza verrà colmata nei prossimi giorni. L’intesa tra i due club non sarà un problema: Kolarov sarà presto un giocatore dell’Inter.

