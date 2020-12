Calciomercato Inter – Il Manchester United vuole due nerazzurri

CALCIOMERCATO INTER – Una delusione cocente, l’eliminazione dalla Champions League e da tutte le competizioni europee, per l’Inter. Una situazione che comporterà ovviamente alcuni sacrifici: i nerazzurri dovranno sfoltire la rosa e rinunciare ad alcuni giocatori che, altrimenti, non troverebbero spazio. In modo particolare, come noto, Christian Eriksen è in uscita. Insieme al danese, anche Ivan Perisic, che sta deludendo non poco.

L’Inter non ha intenzione di fare opposizione per le due cessioni, a patto che vengano pagate come si deve. Su entrambi pare ci sia il Manchester United, che potrebbe così fare un’offerta unica per tutto il pacchetto. Per il danese classe 1992 la valutazione è di 50 milioni, mentre quella del croato classe 1989 è di 15 milioni. Quindi, con 65 milioni totali, lo United potrebbe aggiudicarsi entrambi e l’Inter racimolare una bella somma.

