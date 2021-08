Calciomercato Inter – Il Liverpool piomba su Barella: la situazione

Nicolò Barella è finito nel mirino del Liverpool in questo calciomercato: riuscirà l'Inter a resistere agli assalti inglesi?

A riportare la notizia è liverpoolecho.co.uk, portale britannico che segue molto da vicino i Reds. L'account Twitter del portale vanta ben 785mila seguaci ed ha la spunta blu del verificato , giusto per comprendere quanto sia affidabile come fonte. Il Liverpool sta formulando un'offerta da 70 milioni di euro e potrebbe recapitarla alla dirigenza nerazzurra nei prossimi giorni, ma non è da escludere l'inserimento di una contropartita per abbassare il prezzo del giocatore.

La volontà dell'Inter è quella di blindare Barella, proponendo un rinnovo con ritocco dell'ingaggio in vista di un futuro da capitano. Anche il centrocampista sembra di questa idea, dato che si trova bene a Milano e non spinge per essere ceduto. Sono giorni non molto felici per i tifosi interisti, i quali sono con il fiato sospeso per quanto riguarda la trattativa tra Lukaku e il Chelsea. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: le ultime su Ziyech, Ramsey e Shaqiri