Calciomercato Inter – Idea Pjanic: le condizioni dell’operazione

Miralem Pjanic colpo dell'Inter in questo calciomercato estivo? Il bosniaco dà la priorità alla Juventus, ma mai dire l'ultima parola ...

Daniele Triolo

L'Inter potrebbe dare l'assalto a Miralem Pjanic in questa sessione estiva di calciomercato. Lo ha riferito il sito web di 'SportMediaset'. Il centrocampista bosniaco, classe 1990, ha giocato una stagione molto deludente al Barcellona: ha avuto poco spazio con Ronald Koeman ed è ufficialmente in vendita.

La Juventus sta trattando per il suo ritorno a Torino. La prima scelta dei bianconeri, però, è Manuel Locatelli. Ecco, dunque, che senza una cessione nel reparto, il Pjanic-bis alla corte di Massimiliano Allegri potrebbe non verificarsi. A quel punto resterebbe aperta una porta per l'Inter.

Il direttore generale nerazzurro, Giuseppe Marotta, potrebbe infatti puntare su Pjanic in questo mercato estivo: lo conosce proprio dai tempi della Juventus. Al momento, ad ogni modo, si tratterebbe soltanto di un'ipotesi a cui dare corpo nel caso in cui andasse via Marcelo Brozovic.

Il croato, infatti, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022 e, ad oggi, non ha ancora prolungato il suo accordo con il club di Viale della Liberazione.