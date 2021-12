Calciomercato Inter – Idea aumento e rinnovo per Inzaghi: i dettagli

Le ultime news di calciomercato sull'Inter: Simone Inzaghi ha stregato i nerazzurri. Il suo contratto potrebbe essere allungato ed adeguato

L'Inter di Simone Inzaghi vince e piace. Al punto che la proprietà, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, potrebbe già rivedere il contratto del tecnico piacentino. Onde evitare di iniziare l'annata 2022-2023 con l'accordo tra Inter ed ex allenatore della Lazio in scadenza.