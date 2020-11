Calciomercato Inter – Ecco il piano per Rovella: le ultime | News

Calciomercato Inter, piace Rovella del Genoa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – Nicolò Rovella, classe 2001, è entrato nel mirino dell’Inter di Antonio Conte. Lo ha riferito il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Il centrocampista centrale italiano si sta mettendo in luce nel Genoa di Ronaldo Maran in questo avvio di stagione.

Oggetto del desiderio anche di Juventus, Milan e Roma, Rovella potrebbe dunque finire all’Inter nella stagione 2021-2022. Il calciatore, infatti, è in scadenza di contratto con il club presieduto da Enrico Preziosi e l’idea della società di Via della Liberazione sarebbe quella di prenderlo a parametro zero per il prossimo luglio.

Il Genoa, però, potrebbe convincere Rovella a rinnovare il suo contratto inserendo una clausola rescissoria con una cifra bassa. A quel punto, il giocatore originario di Segrate (MI) verrebbe ceduto lo stesso, senza provocare, però, un ammanco nelle casse della società ligure. QUI TUTTE LE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>