Calciomercato Inter – Dzeko rientra a Roma: “Domani a Trigoria? Vediamo”

Edin Dzeko è sbarcato a Ciampino dopo i due giorni in Croazia con la moglie. L'attaccante della Roma ha risposto in modo vago alle voci sull'Inter. Domani sarà una giornata chiave per il futuro del bosniaco, come riferisce 'forzaroma.info'. I giallorossi hanno trovato l'accordo con l'Inter per un indennizzo, che sarà circa di due milioni di euro. Ora i nerazzurri aspettano il loro nuovo centravanti per le visite mediche.