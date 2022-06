Calciomercato Inter – Dzeko verso l’addio, ci pensa la Juve: le ultime

Edin Dzeko, centravanti dell'Inter, potrebbe a breve separarsi dai nerazzurri, visto l'imminente ritorno di Romelu Lukaku: ci pensa la Juve. Il bosniaco, infatti, sarebbe chiuso dal belga e da Lautaro Martinez in attacco e verrebbe relegato al ruolo di semplice comprimario. Dopo una stagione condita da 13 gol in campionato, 1 in Coppa Italia e 3 in Champions League, Dzeko è pronto a cambiare aria.