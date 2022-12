Calciomercato Inter – Dumfries può partire: occhi su un vecchio pallino

Uno dei terzini più in forma del campionato di Serie A prima della sosta per lasciare spazio ai Mondiali di Qatar 2022 è stato Denzel Dumfries . Sull'esterno olandese avrebbero messo gli occhi due big di Premier League , come Chelsea e Manchester United , che potrebbero fare un tentativo già nella prossima sessione di mercato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , Dumfries sarebbe finito anche nel mirino del Bayern Monaco . L' Inter non avrebbe intenzione di lasciarlo partire a gennaio, ma di fronte ad un offerta importante potrebbe anche cedere, anche perché andrebbe a fare una plusvalenza non indifferente.

Inter, possibile tentativo per Mazraoui se parte Dumfries

Sempre secondo quanto riferito dalla Rosea, l'Inter si starebbe già muovendo per non rimanere impreparato ad un eventuale addio di Dumfries. E il primo nome sul taccuino di Piero Ausilio e Beppe Marotta sarebbe quello di Noussair Mazraoui, già in passato seguito dai nerazzurri, che non sta trovando troppo spazio in Baviera. Calciomercato Milan, scambio da urlo con il Manchester City.