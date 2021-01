Calciomercato Inter – Doppio rifiuto da parte di Perisic

Il calciomercato dell’Inter è bloccato: Perisic rifiuta la partenza

In casa Inter, durante il mercato del gennaio, non si è fatto altro che guardare i cugini del Milan fare mercato. Mentre i rossoneri sono stati i protagonisti nella sessione invernale, i nerazzurri non hanno le risorse economiche per potersi muovere. Soprattutto perché anche sul fronte cessioni non si sblocca niente. Già le richieste per i nerazzurri in uscita sono poche, in più i giocatori si rifiutano di lasciare l’Inter. È il caso, per esempio, di Ivan Perisic, esterno croato classe 1989.

Perisic è stato cercato da due squadre di Bundesliga, ma le ha rifiutate entrambe. Si sono infatti fatti avanti Hertha Berlino e Borussia Dortmund, che lo avrebbero preso in prestito per sei mesi. Tuttavia, il giocatore ha rifiutato perché voleva spostarsi solo nel calcio inglese.

