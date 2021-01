Calciomercato Inter – Doppia offerta per Eriksen e Perisic: la risposta

Ecco le ultime notizie sul mercato dell’Inter

I problemi societari dell’Inter sono ormai noti e a causa di questi, finora, il calciomercato nerazzurro è stato nullo. Difficilmente il club di proprietà cinese riuscirà a concludere operazioni in entrata, soprattutto nel caso in cui non dovesse riuscire a cedere qualche pezzo pregiato. Ecco perché si sta cercando di vendere in ogni modo alcuni esuberi, in primis Christian Eriksen e Ivan Perisic, ormai fuori dal progetto di Antonio Conte e che potrebbero portare diversi milioni nelle casse interiste.

Vendere sì, ma svendere no. L'Inter vuole cedere sia il croato che il danese, ma al giusto prezzo. La conferma di questo è il fatto che sarebbe già due le offerte rispedite al mittente dalla società interista. L'ultima squadra a provarci è stata l'Hertha Berlino. L'Inter però ha rifiutato. Per la coppia composta dal fantasista classe 1992 e dall'esterno 1989 servono almeno 45 milioni totali. Richiesta lontana dalla, bassa, offerta tedesca. Inoltre, i giocatori vorrebbero passare a un top club.