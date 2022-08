Calciomercato Inter – Di Marzio: “Casadei al Chelsea: giovedì visite”

Come acquistare un difensore per Simone Inzaghi in questo calciomercato estivo? Cedendo uno dei giovani più forti della Primavera. L'Inter, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, sta per fare cassa con il trasferimento, ormai in chiusura, del centrocampista Cesare Casadei, classe 2003, al Chelsea.