Calciomercato Inter – Dele Alli in prestito, si può fare

CALCIOMERCATO INTER – Dopo tanta attesa è finalmente fatta: Arturo Vidal sarà un nuovo giocatore dell’Inter: il cileno arriva dal Barcellona. Ma i nerazzurri non hanno intenzione di fermarsi, per puntare sempre con più convinzione allo Scudetto. Giuseppe Marotta è molto attento a varie situazioni di mercato e soprattutto ad alcune potenziali occasioni. Ecco perché non è da escludere ci possano essere delle clamorose sorprese.

L’Inter, come sempre, deve prima cedere. Non ci sono particolari problemi tuttavia: i nerazzurri sono convinti di riuscire a mandare via i vari esuberi. L’obiettivo è allungare anche la panchina e avere una rosa di primissimo livello, pronta a competere a massimi livelli. Il sogno proibito resta N’Golo Kantè (francese classe 1991), per il quale però il Chelsea chiede sempre almeno 80 milioni. Per provare ad arrivarci bisognerebbe almeno cedere profili come Milan Skriniar, dal quale potrebbero arrivare 50 milioni.

In uscita poi c’è Antonio Candreva e al suo posto dal Parma dovrebbe arrivare Matteo Darmian. Come detto, però, attenzione anche alle sorprese. Sembra infatti che il Tottenham sia pronto a cedere in prestito Dele Alli. Inglese classe 1996, ha perso spazio negli Spurs. Il prezzo è proibitivo (64 milioni), ma l’ipotesi prestito sarebbe assolutamente da tenere in considerazione.

