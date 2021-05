Calciomercato Inter – De Paul era già preso nel 2019, ma…

L'Inter studia i prossimi colpi di calciomercato e segue anche De Paul, sul taccuino pure del Milan. Nerazzurri che lo avevano già preso...

Si avvicina il prossimo calciomercato e l' Inter , che ha già vinto il campionato da tempo, può già pensarci. I nerazzurri però devono fare i conti con una grave crisi economica: non potranno acquistare se prima non avranno venduto e il saldo finale dovrà essere positivo. Insomma: ci saranno delle cessioni. Cessioni che, se abbastanza consistenti, potrebbero portare ad alcuni acquisti. Uno dei sogni è sicuramente Rodrigo De Paul . L'argentino classe 1994 è già da tempo nella mente dei dirigenti interisti, ma ora è fortemente richiesto. Anche il Milan lo vorrebbe.

I nerazzurri però hanno un piccolo vantaggio: già nel gennaio 2019 lo avevano acquistato per l'estate successiva. Pare infatti che fosse un affare già chiuso con l'Udinese, per soli 20 milioni. Una cifra molto più bassa rispetto ai 38 milioni che richiede ora la squadra bianconera. A far saltare tutto è stato l'arrivo di Antonio Conte in estate, che ha fatto altre richieste e dato priorità ad altri acquisti. Ora l'Inter ci riprova, ma la situazione è più complessa.