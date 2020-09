Calciomercato Inter – Dalla Croazia: offerta del Monaco per Brozovic

ULTIME NOTIZIE MERCATO INTER – Dopo l’arrivo di Arturo Vidal, c’è un altro centrocampista dell’Inter al centro degli intrecci di mercato della società nerazzurra: si tratta di Marcelo Brozovic.

Secondo quanto riportato dal portale Croatian Football News, il Monaco avrebbe offerto 38 milioni di euro per strappare il croato ad Antonio Conte. L’Inter vacilla e pensa a vendere Brozovic per tentare l’assalto a N’golo Kantè del Chelsea. Nei prossimi giorni ci saranno degli sviluppi sulla questione Brozovic. La società di viale della Liberazione a breve deciderà se provarsi o no di ‘Epic Brozo’.

