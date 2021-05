Calciomercato Inter – Coutinho torna in Italia, ma…

Il prossimo calciomercato potrebbe riportare in Serie A un ex Inter: si tratta di Coutinho, che però è nel mirino della Juventus.

Il prossimo calciomercato sarà difficile per molti club, tra cui l'Inter. I nerazzurri hanno gravi problemi economici e dovranno concludere la sessione con un saldo positivo. Il club meneghino non è però l'unico a doverlo fare: anche il Barcellona dovrà cedere qualche esubero. Tra questi c'è anche Philippe Coutinho, brasiliano classe 1992 e proprio ex interista. Non sta trovando tanto spazio in blaugrana e in estate è probabile che cambi squadra. Anche se gli infortuni lo stanno sicuramente condizionando.