Calciomercato Inter – Clamoroso scambio: Eriksen per Dzeko

CALCIOMERCATO INTER – I tifosi dell’Inter continuano ad aspettare, ma la società è sempre stata chiara: non succederà niente. La situazione economica del club nerazzurro non permette nuovi acquisti. L’unica speranza interista è cedere qualcuno e l’indiziato numero uno sembra essere Christian Eriksen, danese classe 1992 che potrebbe portare nelle casse interiste almeno 35 milioni. Addirittura, l’Inter ha dovuto rifiutare il Papu, argentino classe 1988 in uscita dall’Atalanta. Se non parte il danese, non succederà nulla.

Il mercato però è fatto anche e soprattutto di occasioni. Una di queste potrebbe essere Edin Dzeko. Il bosniaco, capitano della Roma, è da tempo un obiettivo di Antonio Conte, che lo vorrebbe per completare l’attacco. Negli ultimi giorni, il bomber classe 1986 ha litigato con Paulo Fonseca, allenatore giallorosso, è potrebbe essere messo sul mercato. Da qui, nasce la clamorosa ipotesi di uno scambio: Eriksen per Dzeko. Probabilmente ci dovrebbe essere anche un conguaglio di 27 milioni in favore dei nerazzurri. Situazione che alla Roma stanno valutando, ma che per ora non è stata presa troppo in considerazione.

