Calciomercato Inter – Clamorosa ipotesi Werner per l’attacco

Inter, ipotesi Werner per il calciomercato

Lo Scudetto sembra vicinissimo ormai per l’Inter di Antonio Conte, che sta allungando sempre di più sul Milan, dopo averlo superato. Eppure, come sempre, l’allenatore pugliese non è soddisfatto e continua a richiedere rinforzi in vista del prossimo calciomercato, così da rendere la squadra ancora più forte e soprattutto competitiva anche in Europa. I colpi di mercato che fanno sognare, da sempre, sono quelli degli attaccanti e in casa Inter, in vista della prossima sessione, si sogna davvero in grande.

L’obiettivo sarebbe Timo Werner. Il tedesco, classe 1996, era già finito nel mirino nerazzurro quando sembrava che Lautaro Martinez, argentino classe 1997, fosse destinato a trasferirsi. Poi, come noto, non si è fatto nulla e Werner si è così trasferito al Chelsea. Dopo il cambio di allenatore, però, Werner è entrato in un momento di difficoltà (al contrario della propria squadra). Così, in estate potrebbe arrivare un nuovo trasferimento.

Il prezzo di trasferimento sarebbe di 70 milioni. Una cifra davvero troppo alta, al momento, per i nerazzurri. In futuro però chissà. E Werner potrebbe non essere il solo colpo: il Chelsea ha deciso di mettere nel mirino Erling Haaland, norvegese classe 2000 del Borussia Dortmund che costa 110 milioni almeno. Servono dunque almeno un altro sacrificio. I Blues sarebbero pronti a far partire anche uno tra Christian Pulisic, statunitense classe 1998, e Hakim Ziyech, marocchino classe 1993. I due sono valutati rispettivamente 60 e 45 milioni. L’Inter osserva.

