Calciomercato Inter – C’è la possibilità Suarez per l’attacco

CALCIOMERCATO INTER – Per diverse settimane si è parlato di Luis Suarez alla Juventus. L’attaccante uruguaiano sembra in uscita dal Barcellona, ma i bianconeri hanno deciso di puntare su Edin Dzeko, classe 1986 bosniaco della Roma, che costerà 10 milioni. Così, clamorosamente, il Pistolero potrebbe diventare la prima scelta dell’Inter per l’attacco. I nerazzurri prima di tesserare nuovi giocatori devono, come noto, fare delle cessioni, ma Suarez piace molto.

L’Inter sogna di realizzare l’impossibile: un quartetto offensivo da urlo con Suarez a completare. Con il classe 1987, l’Inter diventerebbe forse la favorita per il titolo. Inoltre, Suarez potrebbe arrivare anche a zero, visto il contratto in scadenza nel 2021 e il Barça pronto a scaricarlo. Se invece alla fine i blaugrana decideranno di non regalarlo, dovrebbero comunque bastare 28 milioni per aggiudicarselo.

L’esame di italiano sostenuto da Suarez ha una motivazione: la Juve sembrava in pole e ora si è defilata, l’Inter potrebbe essere la sorpresa dietro l’angolo. Dopo Romelu Lukaku lo scorso anno, Giuseppe Marotta e Antonio Conte sperano di “soffiare” alla Juve anche Suarez. Bisogna solo attendere.

