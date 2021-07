Calciomercato Inter – C’è il sì di Nandez, non quello del Cagliari: le ultime

Nahitan Nandez potrebbe presto diventare un calciatore dell'Inter in questa sessione di calciomercato. Prosegue la trattativa con il Cagliari

Carmelo Barillà

NahitanNandez potrebbe presto diventare un calciatore dell'Inter in questa sessione di calciomercato. Prosegue, infatti, la trattativa con il Cagliari per l'uruguaiano. I nerazzurri hanno già il sì del calciatore, cosa non da poco. Ne è sicura 'La Gazzetta dello Sport', che spiega come il suo agente Pablo Bentancur, ieri a Lugano (2-2 dell'Inter contro i padroni di casa, poi vittoria ai rigori), abbia dialogato con Giuseppe Marotta e Piero Ausilio confermando la volontà del suo assistito.

L'Inter vuole intavolare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Da parte del Cagliari non c'è apertura in tal senso. Le parti sono al lavoro per provare a venirsi incontro. La 'rosea' spiega che in settimana è previsto un nuovo incontro tra Marotta e Tommaso Giulini, Presidente del Cagliari, che potrebbe risultare decisivo.

Nelle scorse settimane i colloqui tra Cagliari e Inter sono stati proficui ed hanno portato alla chiusura di un'altra operazione, quella legata a Dalbert. Il brasiliano passerà ai sardi in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. In ballo ci sono anche i nomi di Radja Nainggolan e LucienAgoumé. Entrambi piacciono, e non poco, agli isolani. I rapporti tra le due società sono ottimi e potrebbero favorire altre operazioni a breve.

Se il Cagliari dovesse accettare la formula del prestito per Nandez, non è comunque escluso che l'Inter vada all'assalto anche di Hector Bellerin, altro grande obiettivo dei nerazzurri per il post-Achraf Hakimi. La trattativa con l'Arsenal procede e anche in questo caso si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto. Milan, settimana chiave per il rinnovo di Kessié: le ultime >>>