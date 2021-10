Calciomercato Inter – Brozovic, una certezza sul suo futuro: “Mai al Milan”

Marcelo Brozovic in orbita Milan? Il croato ha pensato bene di spegnere queste voci sul nascere e informa il suo entourage sul futuro

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato Marcelo Brozovic, in scadenza a giugno 2022, sarebbe stato clamorosamente accostato al Milan. Come riportato da 'FcInterNews', però, il croato ci ha tenuto a spegnere tali voci sul nascere e ha fatto sapere, attraverso il suo entourage, di non prendere minimamente in considerazione l'ipotesi rossonera. Il centrocampista avrebbe ribadito di sentirsi totalmente parte del progetto nerazzurro. Intanto il Milan pensa a un nuovo attaccante proveniente dal Belgio