Calciomercato Inter – Bremer vuole i nerazzurri: operazione per giugno

Gleison Bremer, obiettivo di calciomercato di Milan e Inter, preferirebbe andare alla corte di Simone Inzaghi. Ecco quanto può costare

Obiettivo di calciomercato anche del Milan , il difensore brasiliano Bremer sembra, al contrario, destinato a finire all' Inter . Almeno questo è quanto ha riferito il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Il centrale, classe 1997 , non partirà a gennaio. Si tratta, a tutti gli effetti, di un'operazione in programma per la prossima estate.

Conteso dalle due squadre milanesi, per il 'CorSport' Bremer avrebbe espresso la sua preferenza per l'Inter, con i nerazzurri che si sarebbero già messi al lavoro con il Torino per trovare un'intesa da ratificare, poi, al termine dell'attuale stagione. Ora, infatti, l'Inter non può spendere, mentre, per giugno, è stata messa in preventivo la partenza di uno tra Milan Škriniar e Stefan de Vrij.