Calciomercato Inter – Biraghi non verrà riscattato. Su Dalbert…

CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter non ha intenzione di riscattare Cristiano Biraghi, in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni dalla Fiorentina. L’esterno sinistro ritornerà quindi in Viola, con Dalbert che farà in percorso inverso. Per il brasiliano, a Firenze in prestito secco, sarà però soltanto una situazione temporanea in attesa di una nuova avventura lontana dai colori nerazzurri. Intanto anche due giocatori del Milan sono ormai sul piede di partenza: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>

