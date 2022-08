Calciomercato Inter – Incontro con il Bayer Leverkusen per Gosens

L'avventura all'Inter di Robin Gosens non è cominciata nel migliore dei modi: arrivato durante lo scorso calciomercato invernale, l'esterno tedesco è rimasto fuori per infortunio per lungo tempo. Durante le amichevoli estive, l'ex Atalanta sembrava aver perso la verve che lo aveva contraddistinto durante le annata giocate agli ordini di Gasperini; teoria che sembra essere sposata anche da Simone Inzaghi che, ad eccezione della partita d'esordio contro il Lecce, in questo avvio di stagione gli ha preferito Federico Dimarco. Raccolte queste informazioni, può far riflettere la notizia data da SkySport.