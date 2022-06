Calciomercato Inter – Ausilio e Marotta chiudono per Asllani: le cifre

L' Inter sta per chiudere il colpo di calciomercato che porta il nome di Kristjan Asllani . Il centrocampista classe 2002, accostato nelle scorse settimane anche al Milan , arriva dall'Empoli. Secondo Tuttosport, oggi Ausilio e Marotta incontreranno la dirigenza del club toscano per definire in ogni dettaglio l'acquisto del talento albanese.

Il giocatore arriverà alla corte di Simone Inzaghi per una cifra che dovrebbe aggirarsi sui 14 milioni di euro , anche se i nerazzurri puntano ad inserire nella trattativa il cartellino di Martin Satriano , il quale valuterà la destinazione empolese, per abbassare la parte cash dell'operazione. Tutto comunque sembra ben indirizzato verso una fumata bianca già in giornata.

In nerazzurro prenderà il posto da vice-Brozovic per poi in futuro rilevarne l'eredità. Il Milan per lui non è andato oltre il semplice apprezzamento, non intavolando mai una concreta trattativa. Con l'arrivo imminente di Renato Sanches e la conferma in rosa di Pobega, il roster di centrocampisti è considerato completo. Il trequartista del Milan? Ecco l'ultima idea di mercato di Maldini e Massara >>>