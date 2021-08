Calciomercato Inter – Accordo con il Torino per Belotti: i dettagli

Andrea Belotti potrebbe essere il nuovo attaccante dell'Inter in questo calciomercato estivo. Intesa trovata con il Torino. Ecco le cifre

Il nuovo attaccante dell' Inter , in questa sessione estiva di calciomercato , potrebbe essere il 'Gallo', Andrea Belotti . Lo ha riferito 'TuttoMercatoWeb', secondo cui, nella notte, Inter e Torino avrebbe trovato un accordo per il trasferimento del centravanti granata alla corte di Simone Inzaghi .

Belotti, secondo 'TMW', diventerebbe un giocatore dell'Inter in questi ultimi giorni di calciomercato per 15 milioni di euro più bonus. Ora si aspetterebbe soltanto la decisione dell'attaccante granata, che, come noto, andrà in scadenza di contratto con il club di Urbano Cairo il prossimo 30 giugno 2022.