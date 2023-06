Calciomercato – Genoa, ritorno al passato: in attacco si punta Piatek

In questo calciomercato estivo il Genoa, neo-promosso in Serie A, vuole riprendersi Krzysztof Piatek, portato in Italia proprio dai liguri

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Genoa, neo-promosso in Serie A, vuole riportare sotto la Lanterna il centravanti polacco Krzysztof Piatek, classe 1995, che proprio i liguri avevano portato per la prima volta in Italia nell'estate 2018.