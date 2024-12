Calciomercato Genoa – L’ex Milan Balotelli via? C’è il Cruz Azul

Per Balotelli, rimanere al Genoa vorrebbe dire essere una riserva, visto che Andrea Pinamonti è il titolare inamovibile ed Ekuban è tornato in gruppo. Poi tornerà a disposizione anche Ekhator e mister Vieira ha anche Miretti e Zanoli, adattati ne tridente d'attacco genoano. Contro il Napoli, Balo ha dato segnali incoraggianti, ma non sono abbastanza per scalare le gerarchie.