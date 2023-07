Calciomercato – Dalla Spagna: “Fresneda primo obiettivo del Barcellona”

Se nelle ultime ore si era parlato di una presunta offerta da parte del Milan per il terzino del Real Valladolid pari a circa 10 milioni di euro più bonus , il Diavolo sa di non essere da solo nella corsa al laterale destro. Da tempo, infatti, è noto l'interesse di Borussia Dortmund , Arsenal e altre squadre di Premier League , oltre al Barcellona .

Secondo quanto riferito da 'Sport', inoltre, Ivan Fresneda sarebbe in cima alla lista dei desideri per il Barcellona, club a cui lui ha dato la sua preferenza. La sua clausola, comunque, è ancora di 20 milioni di euro, evidentemente non ancora pareggiata dal club blaugrana. LEGGI ANCHE: Milan, l'obiettivo Hudson-Odoi vuole lasciare il Chelsea >>>