Calciomercato Fiorentina – Vicino il rinnovo di contratto per Vlahovic

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira, la Fiorentina e Dusan Vlahovic sarebbero vicinissimi all’accordo per il rinnovo di contratto dell’attaccante. Il classe 2000 sta giocando un’ottima stagione e per questo motivo la Roma aveva messo gli occhi su di lui. La Viola, quindi, ha deciso di accelerare questa operazione per allontanare le diverse pretendenti: oltre ai giallorossi, ci sarebbero anche alcuni club tedeschi.

