Calciomercato Fiorentina – Via Vlahovic? Rotta viola su Cabral

Arthur Cabral, bomber del Basilea, colpo di calciomercato della Fiorentina per dimenticare il partente Dusan Vlahovic? Le ultime news

La Fiorentina ha individuato, in questo calciomercato invernale, in Arthur Cabral , bomber brasiliano del Basilea , il sostituto del partente Dusan Vlahovic , destinato a trasferirsi subito alla Juventus ( LEGGI QUI I DETTAGLI ).

Cabral, classe 1998 , gioca nel Basilea dal 2019 : con la maglia degli svizzeri ha realizzato, finora, 65 gol in 108 partite , di cui 13 in 12 gare dell'attuale edizione della Conference League .

I viola, dunque, hanno scelto Cabral, già sondato l'anno passato prima di virare sul russo Aleksandr Kokorin, come nuovo centravanti da affiancare al polacco Krzysztof Piątek per far restare competitiva la squadra di Vincenzo Italiano.