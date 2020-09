Calciomercato Fiorentina – Sì di Bonaventura ai viola: le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, c’è una base di accordo tra Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, centrocampista svincolatosi a luglio dopo sei anni di Milan, e la Fiorentina di Giuseppe Iachini.

Bonaventura piace per duttilità ed esperienza

Bonaventura, può fare la mezzala nel 3-5-2, uno dei due trequartisti nel 3-4-2-1 e, ovviamente, giocare in ogni posizione dietro l’unico attaccante nel 4-2-3-1. I viola, dunque, lo apprezzano particolarmente per la duttilità e per l’esperienza che, insieme al francese Franck Ribéry, darebbe ad un gruppo di giovani promettenti.

Bonaventura in viola, dialoghi con Raiola

I dirigenti del club gigliato hanno quindi parlato con l’agente di Bonaventura, Mino Raiola, con il quale ci sono buoni rapporti. I discorsi sono proficui, ci sono alcune distanze da colmare e dettagli da limare. Non è, dunque, una questione di ore per vedere Bonaventura in viola, ma la strada tracciata è quella giusta.

Presto un nuovo incontro per Jack a Firenze

Le parti torneranno presto ad incontrarsi. Firenze non è l'unica destinazione possibile per Bonaventura, ma il club di Rocco Commisso resta molto ottimista per la fumata bianca.