Calciomercato Fiorentina – Ribery ‘corteggia’ Mandzukic: futuro insieme?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – Futuro alla Fiorentina per Mario Mandzukic? Dopo l’inspiegabile trasferimento dalla Juventus nel club del Qatar, Al-Duhail Sports Club, potrebbe far ritorno in Italia.

Franck Ribery sta cominciando a corteggiare l’ex compagno via social. Il francese ha commentato su Instagram ad un post di Mandzukic scrivendo “Fratello”. Chissà che i due, dopo l’esperienza al Bayern Monaco, possa tornare ad essere compagni di squadra in Italia, alla Fiorentina.

