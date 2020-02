Calciomercato Fiorentina – Retroscena Tonali: ecco l’offerta presentata al Brescia

CALCIOMERCATO FIORENTINA – La Fiorentina durante il mercato di riparazione ha dimostrato di essere uno dei club più attivi. L’arrivo di rinforzi come Igor, Duncan, Cutrone e Amrabat (per giugno) ha dimostrato la voglia della Viola di dare un senso ad una stagione non partita nel migliore dei modi. Ma ci sarebbe dell’altro: ‘La Gazzetta dello Sport’ ha riportato un clamoroso retroscena che sarebbe avvenuto nelle ultime ore della sessione invernale. La Fiorentina avrebbe presentato un’offerta da 50 milioni di euro al Brescia per Sandro Tonali.

Un colpo per il presente e per il futuro, ma l’offerta è stata respinta da Massimo Cellino, intenzionato a scatenare una vera e propria asta a giugno per il gioiellino classe 2000. Tutti i top club sono sul centrocampista e il prezzo potrebbe anche lievitare qualora Tonali dovessero essere convocato da Roberto Mancini per Euro 2020. Intanto il Milan per l’estate proverà un colpo alla Lautaro Martinez, continua a leggere >>>

