Calciomercato – Fiorentina, Pradé: “Vlahovic può partire. Ecco quanto vale”

Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato del chiacchierato futuro di Dusan Vlahovic. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sportitalia': "Proposte sufficienti? Erano tutte proposte valide e soddisfacenti, con modalità di pagamento che ci andavano bene. Non abbiamo potuto andare avanti con l'operazione perché non c'era mai un contatto con gli agenti del calciatore. Qual è la valutazione, 70 milioni? È una valutazione importante, sopra i 70 milioni. Senza contropartite e senza modalità di pagamento in tanti anni. Ce lo ha imposto il presidente. Porte aperte già a gennaio? Sono aperte anche in questo momento".