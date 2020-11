Calciomercato Fiorentina – Piatek, possibile tentativo a gennaio / News

Calciomercato Fiorentina, piace sempre Piatek

ULTIME NOTIZIE MERCATO FIORENTINA – Non c’è pace per Krzysztof Piatek. Dopo un inizio bomba in Serie A con le maglie di Genoa e Milan, il polacco ha accusato una flessione di rendimento importante, che ha spinto la dirigenza rossonera a cederlo all’Hertha Berlino. Anche in Germania, però, il ‘Pistolero’ non ha brillato in quanto a prestazioni e gol segnati, tanto che un nuovo cambio di casacca non è così difficile da immaginare.

Secondo quanto riferisce ‘La Nazione’ la Fiorentina, dopo l’interesse estivo, può riprovare l’assalto all’attaccante classe 1995 nel mercato di gennaio. Il club tedesco chiede 18 milioni di euro, una cifra che potrebbe arrivare dalla cessione a titolo definitivo di Pedro, che tanto sta facendo bene al Flamengo. Maldini prova un altro colpo ‘alla Tonali’? Le ultime >>>