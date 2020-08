Calciomercato Fiorentina – Kozminski: “Piatek? Difficile, ecco perché”

ULTIME NOTIZIE MERCATO FIORENTINA – Si sta parlando molto della possibilità di un ritorno in Italia per Krzysztof Piatek. Dopo le esperienze con le maglie di Genoa e Milan, si parla molto di un interesse della Fiorentina. Marek Kozminski, vicepresidente della Federcalcio polacca, espresso il proprio pensiero in merito a questo argomento ai microfoni di ‘Calciomercato.it’: “Piatek alla Fiorentina? Credo sia molto difficile, l’Hertha Berlino lo ha pagato una cifra importante e non accetterà di cederlo in prestito”.

