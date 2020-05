Calciomercato Fiorentina – Anche i Viola su Belotti: la situazione

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Andrea Belotti è da diversi anni al Torino, ma da tempo si parla di una sua possibile cessione. Nel 2017 il Milan era fortemente interessato, interesse discusso anche nella giornata di ieri: Belotti per il dopo Ibrahimovic. Indiscrezione che non trova grosse conferme al momento, anche e soprattutto perché il mercato stenta a ripartire, chiaramente.

Ma attenzione alla Fiorentina: Belotti piace ai viola, che potrebbero pensae al bomber granata per rinforzare l’attacco in caso di cessione di Federico Chiesa. L’indiscrezione arriva da Sportmediaset. Un attacco a due punte, magari con Patrick Cutrone al suo fianco. Rocco Commisso ha grandi idee per rinforzare la squadra, e vedremo se i prezzi sul mercato favoriranno l’acquisto del ‘Gallo’. Intanto sono emerse nuove indiscrezioni sui progetti futuri del Milan sul calciomercato: i dettagli >>>