Calciomercato Fiorentina – Chiesto Javi Martínez al Bayern Monaco

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘ la Fiorentina di Rocco Commisso avrebbe chiesto informazioni al Bayern Monaco per Javi Martínez, classe 1988, centrocampista spagnolo ex Athletic Bilbao in grado di giocare anche da difensore centrale.

Nell’eventuale trattativa potrebbe giocare un ruolo fondamentale Franck Ribéry, ex stella del Bayern Monaco, che dalla scorsa estate indossa proprio la maglia della Fiorentina. Campione del Mondo nel 2010 e Campione d’Europa nel 2012 con la maglia della Spagna, Javi Martínez vanta ben 19 titoli conquistati in otto stagioni disputate con il club bavarese.

Sotto contratto fino al 30 giugno 2021 con la società di Säbener Straße, però, al termine della Champions League in corso a Lisbona potrebbe cambiare aria e, perché no, accettare la nuova sfida italiana con la Fiorentina dell’amico Ribéry, visto che in stagione ha giocato pochissimo (appena 1000 minuti) complice qualche problema fisico di troppo. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA >>>