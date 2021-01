Calciomercato Fiorentina – Antognoni: “Pato? Nome interessante” / News

Calciomercato Fiorentina, Antognoni su Pato

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO FIORENTINA – Nei giorni scorsi Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista in cui, di fatto, si è proposto ai rossoneri. La dirigenza però, acquistando Mario Mandzukic, ha dimostrato di avere altre idee. Ed ecco che il nome del brasiliano può diventare buono per la Fiorentina. Giancarlo Antognoni, club manager Viola, ha così parlato di Pato e di ”Papu’ Gomez. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘DAZN’: “Gomez e Pato? In questo momento abbiamo operato più che altro in uscita con quattro giocatori e ora ci stiamo muovendo per far entrare qualcuno che migliori questa rosa. I nomi fatti sono interessanti, ma valutiamo attentamente dove c’è possibilità. Gennaio non è un mese facile per comprare e cercare giocatori, però ci stiamo muovendo per questo”. Mandzukic è già in forma e punta il derby. Vai alla news >>>