Calciomercato Fiorentina – Addio Vlahovic: andrà all’Atlético Madrid

Dusan Vlahovic sembra destinato a lasciare la Fiorentina in questo calciomercato estivo. Accordo trovato con i 'Colchoneros': le ultime news

La Fiorentina si sta rassegnando a perdere Dusan Vlahovic in questa sessione estiva di calciomercato . Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, adesso è tutto nelle mani di Rocco Commisso , Presidente viola, che dovrà dare il via libera alla cessione del centravanti serbo, classe 2000 , all' Atlético Madrid .

Per sostituire il serbo la Fiorentina potrebbe puntare su Gianluca Scamacca, rientrato al Sassuolo dopo il prestito al Genoa, oppure su Andrea Belotti, centravanti della Nazionale Italiana in scadenza di contratto con il Torino.