Calciomercato – Ex Milan, Taarabt nel mirino di due club di Serie A

ULTIME NOTIZIE MERCATO – Adel Taarabt in Serie A per la terza volta in carriera? E’ possibile. Secondo quanto riferito da ‘O Jogo’ il centrocampista offensivo interessa moltissimo a Fiorentina e Sampdoria. Attenzione, però, alla sua valutazione: il Benfica spara alto e vuole 10 milioni di euro vista l’elevata concorrenza per il classe 1989. Sull’ex infatti Milan ci sono anche Zenit San Pietroburgo e Olympiacos.

