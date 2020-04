Calciomercato – Ex Milan: Ritorno in Premier League per Borini?

NEWS CALCIOMERCATO – Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.it’ il futuro di Fabio Borini potrebbe essere nuovamente la Premier League. L’ex Milan, che ha vestito le maglie di Swansea, Liverpool e Sunderland, viene seguito da vicino da Aston Villa e Crystal Palace. Ma il ritorno in Inghilterra non è a sola opzione per Borini, sotto contratto con il Verona fino a fine stagione. Non è di certo da escludere a permanenza al corte di Ivan Juric, ma è viva anche la pista Fiorentina, pronta ad inserirsi per ill jolly classe 1991. Intanto ecco la verità sul futuro rossonero di Gianluca Scamacca, continua a leggere >>>

