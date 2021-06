Calciomercato – Ex Milan, il Torino pensa a Borini | Calcio News

Il Torino è interessato a Fabio Borini,, calciatore del Fatih Karagümrük e ex attaccante del Milan. Borini potrebbe tornare in Italia

Fabio Borini potrebbe tornare in Italia. Secondo Tuttosport, in edicola questa mattina, il Torino sarebbe interessato all'ex giocatore del Milan. Ivan Juric, tecnico granata, conosce bene il calciatore, avendolo già allenatore all'Hellas Verona. Il Torino dovrà pagare al Fatih Karagümrük 2 milioni di euro, cioè il valore della clausola rescissoria.