Calciomercato – L’ex Milan Dest è finito nel mirino del Besiktas

Nel corso dell'ultima stagione uno dei giocatori più deludenti della stagione comunque positiva del Milan è stato senza dubbio Sergino Dest. Il terzino statunitense era stato acquisito come riserva di lusso a destra del capitano Davide Calabria, ma non ha mai dato l'impressione di potersi giocare la titolarità e, di fatto, non verrà riscattato dal Diavolo, rientrando al Barcellona.